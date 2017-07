Conflit Djibouti-Érythrée: la Chine pourrait déployer ses troupes à la frontière

En phase avec son offensive diplomatique et économique, la Chine étend de plus en plus son rôle militaire dans le monde, notamment en Afrique et au Proche-Orient, et cela préoccupe évidemment les États-Unis, a constaté dans un entretien avec Sputnik l’analyste militaire russe Vladimir Evseïev.

En proposant sa médiation dans la résolution du contentieux frontalier entre Djibouti et l'Érythrée, notamment par le déploiement de ses troupes à la frontière entre ces deux pays, la Chine essaie de se positionner en acteur politique, capable de régler les conflits armés, a déclaré à Sputnik Vladimir Evseïev.

«On ignore toutefois pour le moment si la Chine viendra à bout d'une telle mission demandant une grande expérience en la matière […], mais le fait même que le géant asiatique s'y déclare prêt témoigne de sa ferme volonté de s'affirmer en tant que centre de force politique», a relevé l'interlocuteur de l'agence.

Et d'ajouter que cela devait préoccuper beaucoup plus les États-Unis que la Russie.

© Sputnik. Vitaliy Belousov Vers une zone de libre-échange entre la Chine et les Etats du Golfe

«Par ailleurs, le Japon et la Corée du Sud s'en préoccupent déjà, Tokyo et Séoul n'étant pas certains que dans leur conflit avec la Chine, Washington se rangera explicitement de leur côté», a poursuivi M.Evseïev.

Un autre interlocuteur de Sputnik, Ren Yuanzhe, de l'Académie diplomatique de Chine, a souligné pour sa part que la médiation dans le règlement des conflits internationaux figurait parmi les grandes priorités de la diplomatie chinoise.

«L'Afrique occupe une place de choix dans la diplomatie de Pékin. Dans le cadre de l'initiative la Ceinture et la Route, nous voulons apporter le développement et la prospérité dans cette région, alors que le conflit opposant Djibouti à l'Érythrée met en péril la stabilité régionale et n'avantage guère la coopération de la Chine avec les pays africains», a expliqué l'expert.

Ce dernier a insisté sur le fait que la médiation de Pékin dans la région reposait sur la non-ingérence dans sa politique intérieure et la création d'un cadre propice pour des négociations entre les parties en conflit.

© AFP 2017 Mujahid Safodien Sommet Chine-Afrique à Johannesburg: l’alliance renforcée

La diplomatie chinoise se montre de plus en plus active, Pékin proposant notamment sa médiation dans les conflits entre Israël et la Palestine et entre l'Inde et le Pakistan, ainsi que dans la crise du Golfe, impliquant le Qatar et un groupe de pays arabes.

À la tribune de l'Union africaine (UA), l'ambassadeur chinois auprès de cette institution régionale, Kuang Weilin, a annoncé que la Chine envisageait d'envoyer ses troupes à la frontière entre Djibouti et l'Érythrée afin d'aider à désamorcer la crise entre ses deux pays. Le diplomate l'a déclaré à Associated Press, en soulignant toutefois que son pays pourrait le faire si jamais la demande lui en était faite.

Les observateurs constatent que ce mois-ci, la Chine a installé à Djibouti, sa première base militaire à l‘étranger comme l'ont déjà fait la France, les États-Unis et le Japon. Environ 400 soldats et officiers chinois y sont attendus. Selon Pékin, cette base n'a que des objectifs logistiques et non de défense. Elle servira à des missions de lutte contre les pirates, de maintien de la paix et d'aide humanitaire des Nations unies en Afrique et en Asie occidentale.