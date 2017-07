La Roumanie refuse le passage à un avion avec le vice-premier ministre russe à son bord

Vendredi 28 juillet, la partie roumaine a interdit à un avion civil reliant Moscou à Chisinau de la compagnie aérienne S-7 avec 165 passagers à bord, dont 11 enfants, qui transportait également la délégation russe et le vice-premier ministre Dmitri Rogozine, d'entrer dans son espace aérien.

В Кишинёве попытались отказать в прилете рейсу из Домодедово компании S7, на котором планирует вылететь наша делегация pic.twitter.com/miydPjnt4q — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 28 июля 2017 г.

​

Comme l'avion n'avait pas suffisamment d'essence, les pilotes ont demandé à la Hongrie si l'appareil pouvait atterrir sur un aéroport de Budapest pour se rediriger ensuite vers Chisinau… ce qui a cependant été refusé.

A cause du manque d'essence et du grand nombre de femmes et d'enfants à bord, l'équipage a pris la décision de se diriger vers un aérodrome de secours à Minsk, en Biélorussie, a expliqué Dmitri Rogozine.

«Les autorités roumaines ont mis en danger la vie des passagers du vol régulier S7, des femmes et des enfants à bord. Le carburant a été suffisant pour aller à Minsk », a-t-il écrit sur son compte Twitter.

Румынские власти подвергли опасности жизни пассажиров рейсового самолета S7, женщин и детей. Топлива хватило до Минска. Ждите ответа, гады https://t.co/FC1C0wmBHp — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 28 июля 2017 г.

​

Il a notamment dénonçé que cette initiative des autorités roumaines visait en outre le Président moldave Igor Dodon, qui avait invité M.Rogozine et la délégation russe en Moldavie.

«En fait, c'est également une démarche contre le Président moldave», a annoncé le vice-premier ministre.

La visite de la partie russe est annulée et M.Rogozine se rend actuellement à Moscou à bord d'un avion effectuant un vol régulier Minsk — Moscou de la compagnie aérienne Aeroflot.

Les autorités roumaines ont à leur tour expliqué ce refus par le fait qu'une «personne sanctionnée» se trouvait à bord de l’aéronef, selon le service de presse de S7.