Turquie: liberté conditionnelle pour 7 journalistes du Cumhuriyet, le procès se poursuit

Un tribunal turc a ordonné vendredi la remise en liberté provisoire de sept des 17 journalistes du quotidien d'opposition Cumhuriyet, accusés de liens avec le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK, considéré comme terroriste en Turquie), rapporte l'édition Daily Sabah.

Le tribunal a en outre refusé de remettre en liberté plusieurs autres détenus. De surcroît, le mandat d'arrêt émis contre deux autres journalistes reste en vigueur, dont Can Dündar, ancien rédacteur en chef de l'édition qui réside à l'heure actuelle en Allemagne.

© AFP 2017 Ozan Kose Des photos de journalistes arrêtés en Turquie publiées par un collègue

Le procès des 17 collaborateurs du journal d'opposition turc, dont le rédacteur en chef Murat Sabuncu, le directeur exécutif Akin Atalay et les principaux journalistes de l'édition, a commencé lundi.

Les collaborateurs du quotidien Cumhuriyet ont été interpellés en 2016. En novembre dernier, le parquet de la ville d’Istanbul les a accusés de liens avec le PKK et l’organisation FETÖ, qu’Ankara considère comme étant derrière la tentative du coup d’État perpétrée le 15 juillet 2016 et a exigé pour les journalistes des peines allant de 7,5 à 43 ans de réclusion. Le premier jour du procès a été accompagné de manifestations dans les rues et au tribunal.