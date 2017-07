Pyongyang prépare une réponse décisive aux nouvelles sanctions US

Si les États-Unis continuent leurs provocations militaires et renforcent les sanctions contre la Corée du Nord, celle-ci «répondra par des mesures décisives et des actions justes», a déclaré le ministère nord-coréen des Affaires étrangères, cité par l'agence centrale de presse nord-coréenne (KCNA).

Le communiqué du ministère nord-coréen a été publié quelques heures seulement après que le Président Donald Trump a prévenu qu'il ne permettrait pas à la Chine de «ne rien faire» à propos de la Corée du Nord.

Les tests récents de missiles nord-coréens des 4 et 28 juillet ont déclenché une vague d'inquiétude internationale concernant les capacités militaires du pays.

Pyongyang a réalisé vendredi un nouveau lancement de missile balistique intercontinental Hwasong-14 à titre expérimental, susceptible d'atteindre les États-Unis, selon l'agence officielle nord-coréenne KCNA. Le missile a effectué un vol de 47 minutes et 12 secondes, atteint une altitude de 3.724 km et parcouru 998 km avant de finir sa course à l'est de la péninsule, selon les informations des médias nord-coréens.

Le tir n'a présenté aucune menace pour les pays voisins, mais devait être perçu comme un «avertissement solennel» aux États-Unis, dont le Sénat avait adopté jeudi de nouvelles sanctions à l'encontre la Russie, l'Iran et la Corée du Nord, a noté l'agence.