Venezuela: début du vote pour l'élection de l'Assemblée constituante

L'élection des députés de l'Assemblée nationale constituante se déroule aujourd'hui dans tout le Venezuela. Plus de 14.500 bureaux de vote ont ouvert dimanche à 06h00 heure locale (10h00 heure de Paris). 19,4 millions de personnes sont appelées aux urnes. La sécurité des élections est assurée par environ 380.000 personnes.

Les Vénézuéliens vont élire les 545 membres de l'Assemblée, dont 364 représenteront les États et les municipalités; 173, les différents secteurs de la société; 8, la population indienne. M. Maduro a voté dès l'ouverture du scrutin dans un bureau de l'ouest de la capitale Caracas, accompagné de son épouse Cilia Flores et de plusieurs dirigeants.

Sí usted está inscrito en alguna de las siguientes parroquias,

puede votar en el Centro de Votación de Contingencia, https://t.co/DPyVm9syhS pic.twitter.com/Ku4GDhje5J — ANTV VENEZUELA (@ANTV_VENEZUELA) 30 июля 2017 г.

Les autorités espèrent une forte participation et un vote actif. Mais l'opposition ne reconnaît pas ces élections, indiquant que la convocation de l'Assemblée constituante devrait être effectuée au moyen d'un referendum et non par la volonté du Président Nicolas Maduro. Selon le dernier sondage de la société Datanalisis, seuls 23% de la population sont en faveur de la convocation d'une Assemblée constituante. Seuls 19% des personnes interrogées pensent qu'une nouvelle constitution garantira la paix et la stabilité.

© REUTERS/ Carlos Garcia Rawlins Des victimes lors d’une consultation de l’opposition au Venezuela

Depuis le 21 juillet, les mesures de sécurité sont renforcées dans le pays, les militaires sont déployés dans les rues. Depuis le 29 juillet, toute manifestation de rue et toute marche sont interdites au Venezuela. Ceux qui auront enfreint cette disposition seront passibles de 5 à 10 ans de prison.

Les élections ont été précédées de quatre mois de troubles, d'émeutes et de manifestations organisées par l'opposition qui appelle à boycotter le vote d'aujourd'hui. Pendant cette même période, plus d'une centaine de personnes ont été tuées. En outre, les manifestants appellent à la tenue d'élections présidentielles anticipées, à la restauration complète des droits du Parlement et à la mise en place d'un plan de redressement de l'économie.