La Russie expose sa puissance navale à l'occasion de la Journée annuelle de la Marine

Le 30 juillet, des parades ont eu lieu plusieurs villes du pays ainsi qu'à Tartous, en Syrie, à l'occasion de la Journée de la Marine russe. Instaurée en 1939, cette manifestation est célébrée depuis près de quatre décennies le dernier dimanche du mois juillet et honore la mémoire de tous ceux qui ont un jour participé à la protection des frontières maritimes du pays, servi dans la Marine ou travaillé sur les chantiers navals militaires du pays.

© Sputnik. Alexei Danichev Défilé naval à Saint-Pétersbourg

Saint-Pétersbourg, la deuxième plus grande ville du pays, a accueilli ce dimanche la principale parade navale du pays qui a réuni sur les eaux de la Neva une quarantaine de navires de guerre et une quarantaine d'unités d'aviation des Flottes de la Baltique, du Nord, de la mer Noire et de la Caspienne.

© Sputnik. Alexei Danichev Défilé naval à Saint-Pétersbourg

Pour la première fois de l'histoire du pays, le croiseur nucléaire lance-missiles russe Pierre le Grand a pris part aux festivités.

© Sputnik. Aleksey Nikolskyi Défilé naval à Saint-Pétersbourg

Deux hélicoptères de type K-52K, actuellement en essai, ont donné le coup d'envoi à la partie aérienne de la parade militaire, survolant le fleuve et la place du Sénat. Outre ces deux appareils, des hélicoptères de type Ka-29, Ka-27 et Mi-8MTV-5 y ont également pris part.

© Sputnik. Alexey Nikolski Vladimir Poutine lors du défilé naval de Saint-Pétersbourg

Intervenant lors de cette parade navale, le Président russe Vladimir Poutine a hautement apprécié les activités de la Marine russe, notant sa contribution dans la lutte contre le terrorisme et la piraterie et promettant un soutien tous azimuts de la part de l'État.

Par ailleurs, des parades de navires militaires se sont tenues dans les villes de Severomorsk (nord), de Vladivostok (Extrême-Orient russe), de Sébastopol (Crimée), de Baltiisk (Kaliningrad) et d'Astrakhan (Caspienne).

© Sputnik. Vasiliy Batanov Défilé naval à Sébastopol

À Sébastopol, les festivités et la parade navale ont attiré quelque 100.000 personnes.

© Sputnik. Vasiliy Batanov Défilé naval à Sébastopol

«Aujourd'hui, c'est la célébration principale, la Flotte russe de la mer Noire a montré sa force et sa puissance», a déclaré le gouverneur de la ville par intérim, Dmitri Ovsiannikov.

© Sputnik. Vasiliy Batanov Répétition générale du défilé naval à Sébastopol

Plus de 40 navires de combats et vedettes, une vingtaine d'avions et d'hélicoptères et sept navires auxiliaires ont pris, entre autres part, à la parade.

© Sputnik. Vasiliy Batanov Défilé naval à Sébastopol

Dans la région de Kaliningrad, les célébrations principales ont eu lieu dans la ville de Baltiisk qui abrite la principale base maritime de la Flotte russe de la Baltique.

© Sputnik. Evgeniy Karasev Défilé naval à Baltiisk

Les festivités y ont commencé par un dépôt de fleurs au pied du monument à Pierre le Grand, fondateur de la flotte russe.

CC BY 4.0 / Ministère russe de la Défense Journée de la Marine à Baltiisk

La parade navale y a réuni une trentaine de navires de guerre, 15 unités de matériel militaire des troupes côtières et au moins 1.500 militaires.

Les invités ont pu assister aux exercices d'entraînement, dont l'imitation de frappe de missile et de combat d'artillerie.

CC BY 4.0 / Ministère russe de la Défense Journée de la Marine à Baltiisk

À Severomorsk, principale base navale de la Flotte du Nord de la marine militaire russe, le porte-avions Amiral Kouznetsov, navire amiral de la marine russe, a ouvert la parade regroupant une trentaine de navires et sous-marins.

CC BY 4.0 / Ministère russe de la Défense Journée de la Marine à Severomorsk

Les croiseurs sous-marins à propulsion nucléaire Verkhotourié et Orel, ainsi que le sous-marin diesel-électrique Kalouga ont également pris part au défilé naval.

CC BY 4.0 / Ministère russe de la Défense Journée de la Marine à Severomorsk

Pour la première fois de l'histoire, une parade navale donnée à l'occasion de la Journée annuelle de la Marine russe s'est tenue à l'étranger, dans la ville syrienne de Tartous qui abrite une station d'entretien technique des navires russes.

À l'occasion de cette fête des drapeaux de la Fédération de Russie et de la Marine russe ont été hissés sur les bateaux et navires.

Lors de la clôture de la parade, des chasseurs polyvalents Su-30SM et Su-35SM ainsi que des bombardiers Su-24 et Su-34 ont survolé les lieux de la tenue des célébrations.