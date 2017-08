Trump prêt à une solution militaire du problème nord-coréen?

Le Président américain Donald Trump est prêt à envisager une solution militaire du problème nord-coréen, a déclaré mardi le sénateur républicain Lindsey Graham.

«Il y a un scénario militaire possible: anéantir le programme nord-coréen et la Corée du Nord… Cela fait 20 ans que l'on remet cette affaire à plus tard. S'ils poursuivent leurs tentatives de frapper les États-Unis par un missile intercontinental, il y aura une guerre avec la Corée du Nord à cause de son programme balistique», a indiqué M.Graham à la chaîne de télévision NBC, commentant ses entretiens avec M.Trump.

Le sénateur a dit préférer le scénario politique avant de noter que les États-Unis ne permettraient pas à Pyongyang de se doter d'armes nucléaires et de ses vecteurs.