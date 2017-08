Assassinat, destitution? L’avenir de Trump, version astrologique

Le 21 août, la Lune projettera lors d'une éclipse une ombre de presque 115 kilomètres sur le sol des États-Unis, ce qui fait présager aux astrologues américains toutes sortes de mauvais présages. Parmi les éventualités: la possible destitution du Président Trump ou, encore plus grave, son assassinat.

Des astrologues américains n'hésitent pas à présager un futur peu radieux pour le locataire de la Maison-Blanche. Ils prédisent soit la fin de son mandat ou son assassinat, soit d'autres violences à son endroit d'ici la fin de l'année, indique Newsweek.

«Les astrologues s'attendent majoritairement à une sorte d'effondrement, de destruction ou de difficulté», affirme l'astrologue Wade Caves.

Depuis le début, la présidence Trump, «écrite dans les étoiles», a assombri les cercles astrologiques quant à son futur, selon M.Caves. Trump est né pendant une éclipse lunaire, ce qui le rend globalement plus perturbable par les éclipses.

L'astrologue Marjorie Orr a pointé que les périodes d'éclipses lunaires (dans les années 1909, 1927, 1945, 1963, 1981 et 1999) ont été marquées par des tentatives de destitution de Bill Clinton, par la tentative d'assassinat de Ronald Reagan, par le meurtre de John Kennedy, par les tragédies de Hiroshima et de Nagasaki, par la mort de Franklin Roosevelt, ainsi que par la tentative de meurtre du Président américain William Taft.

«De toute évidence, l'éclipse présage des violences», explique Marjorie Orr.

Wade Caves a de son côté pointé des dates à risque: le 10 octobre, les 21 et 26 novembre ainsi que les 17 et 19 décembre. Il est «possible que Trump ait un soudain problème de santé, qui le forcera à quitter le Bureau ovale. Il est aussi raisonnable de s'attendre à son éviction soit par voie officielle (c'est-à-dire par destitution), soit via une révolution de palais», précise-t-il.

Un autre expert en l'espèce Eugene Johnson leur fait écho: «Cette éclipse n'indique pas directement que les États-Unis vont vivre une guerre dans l'immédiat, mais elle est un avertissement pour que nous soyons prêts à un événement important pour le pays».

L'éclipse solaire totale du 21 août aux États-Unis sera une véritable aubaine pour les scientifiques qui comptent exploiter cet événement rare. Quand la Lune passera entre le Soleil et la Terre, elle produira une ombre d'environ 110 km de large qui se déplacera de l'Oregon, dans l'extrême nord-ouest en milieu de matinée, jusque sur la Caroline du Sud de l'autre côté du pays, dans l'après-midi, traversant au total 14 États en 93 minutes.

Les observateurs se retrouveront dans une obscurité totale en milieu de journée pendant plus de deux minutes et pourront voir étoiles et planètes dans le ciel. Environ 12 millions d'Américains vivent à l'intérieur de cette étroite bande et seront probablement rejoints par des millions d'autres.