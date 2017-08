Pyongyang: les sanctions US justifient la nécessité du programme nucléaire

Les sanctions introduites mercredi par les États-Unis représentent une nouvelle justification de la poursuite du programme nucléaire de Pyongyang, a déclaré le porte-parole du ministère nord-coréen des Affaires étrangères cité par l'Agence centrale de presse nord-coréenne (KCNA).

«L'adoption par les États-Unis de nouvelles sanctions contre la Corée du Nord ne constitue autre chose que les derniers efforts de ceux qui sont effrayés par la série de mesures adoptées par la Corée du Nord en vue de développer de façon conséquente et rapide une force nucléaire complexe […]. Les sanctions américaines n'ont fait que renforcer l'esprit inébranlable de notre armée et de notre peuple consolidés autour de notre leader, ainsi que leur aspiration à l'auto-détermination et au développement, via le renforcement de la capacité de défense de la Corée du Nord», lit-on dans la déclaration.

Les appels à la guerre des États-Unis et la menace d'imposer des sanctions contre la Corée du Nord donnent de nouvelles justifications à la fabrication d'armes nucléaires, selon le texte.

Pyongyang condamne résolument et rejette les sanctions unilatérales américaines, souligne le ministère.