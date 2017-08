«Reviens, tu nous manques»: Europol envoie des cartes postales aux criminels en cavale

«Reviens, tu nous manques», «notre pays a tellement de choses à offrir à un homme comme toi»: des messages d’amour, direz-vous? Pas tout à fait… Les limiers d’Europol lancent des messages plutôt originaux aux criminels les plus recherchés visant à retrouver ainsi leur trace…

«Chers fugitifs européens les plus recherchés, la police veut que vous rentriez à la maison cet été!»: c'est avec ce slogan pimenté d'humour noir que les détectives d 'Europol font appel aux criminels et voyous en cavale considérés comme les plus recherchés. Tentant de les pousser à se manifester, les limiers leurs adressent des cartes postales, accompagnées d'un petit mot plein de gentillesse.

«Cher Artur, les frites belges sont les meilleures et nous savons qu'elles te manquent. Reviens pour les apprécier, nous aurons une surprise pour toi…», peut-on lire ainsi sur une carte adressée à Arthur Nawrocki, accusé de fabrication et de diffusion d'ecstasy et condamné à la peine maximale par la police belge.

🔴🇪🇺#EUROPOL: Le site d'Europol a publié une série de cartes postales adressées aux criminels les plus recherchés du continent.🍟 😂🍟 pic.twitter.com/xMkC8jIzrd — Lies⚡️Breaker (@Lies_Breaker) 4 августа 2017 г.

​Pour sa part, la police française a représenté un homme moustachu brandissant une baguette de pain dans une main et tenant dans l'autre une pancarte où était marqué «Reviens».

«Cher Farouk, tu dois savoir que la vie est meilleure dans la douce France. Nous espérons que tu nous reviendras bien vite. Tu nous manques », est-il écrit sur la carte d'Europol qui s'adresse à Farouk Hachi, chef d'une équipe de braqueurs en fuite.

​Comme l'indique le Figaro, depuis le début de ce type de campagnes, lancées en 2016 et déjà vues par 2,5 millions d'internautes, 36 criminels ont été appréhendés par Europol.