La propagande russe, vous avez dit? Simonian tourne en dérision le sénateur US

Se rappelant les propos du sénateur américain Chris Murphy concernant la nécessité de lutter contre «la propagande russe», la rédactrice en chef de Sputnik et de RT Margarita Simonian a ironisé à ce sujet.

«Le sénateur de l'ancien fan club de RT est en colère, le Département d'État ne veut pas gaspiller de l'argent pour lutter contre nous», a-t-elle relaté.

© Sputnik. Vladimir Trefilov Margarita Simonian se moque d'une proposition de loi US contre RT et Sputnik

Plus tôt, à l'antenne de la chaîne de télévision MSNBC, M.Murphy a critiqué le Département d'État des États-Unis pour le fait que ce dernier n'utilise pas les 80 millions de dollars qui lui avaient été versés pour lutter contre la propagande étrangère et «la désinformation russe». Par ailleurs, le sénateur a souligné que Washington autorisait à Moscou à envahir l'espace informationnel américain sans établir un contrôle de l'État. Ainsi, selon lui, les États-Unis ne pourront pas gagner la bataille contre Moscou, s'ils ne luttent pas contre Sputnik et RT.

Le 6 janvier, la CIA, le FBI et la NSA ont diffusé un rapport accusant une nouvelle fois la Russie d'ingérence dans les élections américaines, sans fournir cependant aucune preuve prétextant la nécessité de garder les informations secrètes. Les services secrets américains fondent leurs déductions sur « les opérations secrètes de la Russie pour influer sur les élections » à partir des reportages de la télévision russe et de posts relevés sur les réseaux sociaux. Pratiquement la moitié du rapport a été consacrée à la chaîne de télévision RT et à l'agence Sputnik, et les données citées au sujet de RT dataient de cinq ans déjà.