Envoyer dans l’espace un équipage composé de Présidents? Quelle bonne idée!

On dit que l’amitié la plus forte se crée dans les stations orbitales. Et si on envoyait dans l’espace une équipe composée de Présidents, chanceliers et émirs, pour qu’ils apprennent à mieux s’entendre sur Terre? L’interlocuteur de Sputnik, l’astronaute français Thomas Pesquet, a trouvé cette idée intéressante.

Le travail quotidien à bord de la Station spatiale internationale (ISS) pourrait rapprocher les dirigeants de nombreux pays, a indiqué l'astronaute français Thomas Pesquet, en commentant la suggestion d'une journaliste de Sputnik d'envoyer les chefs d'État dans l'espace pour qu'ils arrivent à s'entendre.

«C'est une bonne idée. Nous avons un principe fondateur, qui est la collaboration internationale. C'est un travail quotidien au bord de l'ISS. Nous démontrons que s'entendre est possible. C'est un bon exemple pour les Présidents, parce que chez nous ça fonctionne tous les jours. Et ça me plaît.»

Ce vendredi, le cosmonaute russe Oleg Novitski et l'astronaute français Thomas Pesquet, de retour de la mission 50/51 sur l'ISS, qui a duré presque six mois, ont été accueillis à la Cité des étoiles, en Russie. Ils ont déposé des fleurs au monument de Youri Gagarine et ont répondu aux questions de journalistes.

Thomas Pesquet et Oleg Novitski se sont rendus sur l'ISS dans le cadre de la mission 50/51 avec l'Américaine Peggy Whitson à bord du vaisseau Soyouz MS-03 depuis le cosmodrome de Baïkonour, le 17 novembre 2016. MM. Pesquet et Novitski sont rentrés le 2 juin, et Mme Whitson retournera sur Terre avec l'équipage de l'expédition suivante, 51/52, accompagnée du Russe Fedor Yourtchikhine et de l'Américain Jack Fischer.