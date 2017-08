Syrie: la route stratégique Homs-Hama rouverte au transport civil

La route syrienne gouvernementale reliant Homs à Hama est prête à accueillir le transport civil pour la première fois depuis le début de la crise.

«La route a repris son fonctionnement suite au lancement de points de contrôle de la police russe conformément aux accords. Au total, entre 10.000 et 15.000 de voitures y passent quotidiennement. Tous les véhicules subissent un double contrôle effectué par la police militaire et par les militaires syriens», a affirmé à Sputnik la source désireuse de conserver l'anonymat.

L'axe routier Homs-Hamas joue un rôle stratégique et économique pour la Syrie car il se trouve au cœur du pays, reliant la province Hama avec les autres villes de la république, y compris Damas.

5 августа 2017 г.

À l'issue de la rencontre des Présidents russe et américain, Vladimir Poutine et Donald Trump, début juillet à Hambourg, on a appris que Moscou, Washington et Amman étaient convenus de la mise en place à partir du 9 juillet d'une zone de désescalade dans le sud-est de la Syrie. La zone concernée englobe les provinces de Deraa, de Quneitra et de Soueïda.

Plus tard, le ministère russe de la Défense a annoncé, samedi 22 juillet, qu'un accord avait été conclu sur la sécurisation de la Ghouta orientale, près de Damas, en Syrie.

Les «frontières» de la zone prévue pour être sécurisée ont été définies comme des «lieux de déploiement de forces chargées de faire respecter un cessez-le-feu», a précisé le ministère. Des accords relatifs à «des routes d'acheminement d'une aide humanitaire à la population et pour une liberté de mouvement des résidents» ont aussi été conclus.

Lundi 24 juillet, l'état-major général de l'armée russe a annoncé avoir déployé dans la zone deux postes de contrôle et quatre postes d'observation.