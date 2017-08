Les «Poutine» et les «Trump», rois de ventes aux USA

Les Présidents russe et américain se trouvent non seulement dans le viseur des médias internationaux, mais sont aussi suivis de très près par les… entrepreneurs des États-Unis. La raison? Leur image fait vendre toujours plus.

Ces derniers temps, le Bureau américain des brevets et des marques de commerce reçoit de plus en plus de demandes pour enregistrer de nombreuses marques commerciales dans lesquelles figurent les noms des dirigeants russes et américains, relate RT.

Récemment, des entrepreneurs américains se sont adressés au Bureau des brevets pour déposer les marques Putin Free pour de l'habillement et des chaussures de sport et Trump So Russian pour des sacs, des tasses et des tee-shirts.

Selon le média, de tels produits attirent toujours l'attention d'acheteurs potentiels et se vendent de mieux en mieux.

Auparavant, le Bureau américain des brevets et des marques de commerce avait déjà reçu des demandes similaires. Par exemple, en 2008, un entrepreneur belge avait tenté de faire enregistrer la marque Putin Diamond pour vendre des diamants et des pierres précieuses. Il s'était vu opposer une fin de non-recevoir.