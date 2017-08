L'armée syrienne a lancé l'offensive sur le plus important «bastion de Daech»

L'armée gouvernementale syrienne, soutenue par les forces alliées, a commencé à libérer la ville d'el-Soukhna, dans la province de Homs, des djihadistes, a déclaré à Sputnik une source se trouvant sur les lieux.

«La ville n'est pas totalement reprise. L'opération d'élimination est en cours», a souligné la source.

Et d'ajouter que les combats se poursuivaient toujours dans la ville et que les militaires syriens ciblaient les terroristes qui tentaient de fuir.

© Sputnik. Mikhail Voskresensky L’armée syrienne a bloqué le principal bastion de Daech dans la province de Homs

La ville d'el-Soukhna est le principal bastion de Daech dans la province de Homs et son dernier rempart sur la voie vers Deir ez-Zor assiégé.

Deir ez-Zor et un aérodrome militaire se trouvant à deux kilomètres de la ville sont assiégés par Daech depuis plus de trois ans. Il y a quelques mois, les djihadistes sont parvenus à couper les communications entre les militaires syriens retranchés dans la ville et la base aérienne.