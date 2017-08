Le ministre suédois de la Défense opposé à l’adhésion de son pays à l’Otan

Dans une interview au quotidien japonais Asahi, le ministre suédois de la Défense Peter Hultqvist a manifesté son opposition à l'adhésion de son pays à l'Otan.

«À l'heure actuelle, la meilleure stratégie consiste à augmenter le potentiel militaire de chaque pays à titre individuel et approfondir la coopération bilatérale et multilatérale», a-t-il déclaré à Asahi Shimbun.

Selon lui, si la Suède présente officiellement sa candidature d'adhésion à l'Otan, la tension dans la région augmentera.

«La région a besoin de sécurité. Les mesures expérimentales du maintien de sécurité ne sont pas nécessaires», a déclaré le ministre.

La Suède défend depuis longtemps le principe de non-alignement à l'Otan. Toutefois, les affirmations de renforcement de sa puissance militaire indépendante ont attiré l'attention du Japon, dont le gouvernement cherche également le renforcement de ses forces d'autodéfense.

La Suède et l'Allemagne ont conclu en juin 2017 un accord sur l'élargissement de la coopération militaire. Plus tôt, des accords similaires ont été signés avec les États-Unis et le Danemark.