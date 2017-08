Dans la province de Soueïda, l'armée syrienne déloge Daech d'une zone de 100 km2

Les troupes gouvernementales syriennes et leurs alliés remportent une nouvelle victoire, cette fois-ci dans la province de Soueïda, où elles ont réussi à déloger les terroristes d’une zone de 100 km2 et ce dans le cadre de l’opération «Grande aube».

Les troupes gouvernementales syriennes ont libéré du joug de l’organisation terroriste Daech une zone de 100km2 dans la province de Soueïda, dans le sud-ouest du pays, rapporte l’agence Sana.

Selon les informations de l'agence, à l'heure actuelle, l'armée traque les terroristes dans le sud-est de la province.

Rappelons que début juillet les troupes gouvernementales syriennes et leurs alliés avaient lancé la seconde étape de l’opération «Grande aube». L’offensive sur les positions de Daech a débuté du côté de l’aérodrome militaire d’Al-Sine (province de Damas) pour s'étendre à la province voisine de Soueïda.

La première étape de l’opération a débuté en mai et a permis aux soldats syriens de libérer des milliers de kilomètres carrés du désert de Syrie, de déloger les terroristes de plusieurs sites gaziers et pétroliers de la province de Homs et de reprendre le contrôle d’une portion de la frontière syro-irakienne.