Trump promet «le feu et la colère» à la Corée du Nord si elle menace les USA

Le Président américain Donald Trump a déclaré que la Corée du Nord subirait «le feu et la colère» si elle menaçait de nouveau son pays.

L'affrontement entre Washington et Pyongyang a été évoqué le mardi 8 août par le Président américain Donald Trump, indique l'agence Reuters. Il a conseillé à la Corée du Nord de ne pas menacer son pays.

«La Corée du Nord ferait mieux de ne plus lancer de menaces à l'encontre des Etats-Unis. Elle ne récolterait que le feu et la colère comme personne ne l'a jamais fait avant elle», a signalé Donald Trump aux journalistes dans le Trump National Gulf Club à Bedminster, à New Jersey.

La déclaration du dirigeant américain intervient sur fond de fortes tensions politiques entre Washington et Pyongyang. La Corée du Nord est accusée de poursuivre la réalisation de son programme nucléaire.