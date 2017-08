En pleine tension dans la région, les USA enverront leur porte-avions au Vietnam

© AFP 2017 PAUL CROCK Deux bombardiers stratégiques US B-1B survolent la mer de Chine méridionale

Hanoï et Washington se sont entendus sur la première visite d'un porte-avions américain au Vietnam, a fait savoir le service de presse du Pentagone à l'issue des négociations qui se sont tenues mardi entre les ministres de la Défense des deux pays, James Mattis et Ngô Xuân Lich.

Selon le Pentagone, dans le cadre de la rencontre, les deux responsables ont évoqué «la croissance des relations américano-vietnamiennes en matière de défense et les défis de sécurité dans la région». Par ailleurs, les ministres se sont mis d'accord sur les démarches à suivre «en vue de renforcer l'interaction militaire», une initiative dans laquelle s'inscrit notamment la visite du navire américain.

«Ces relations s'appuient sur le respect mutuel et les intérêts communs, dont la libre-navigation en Mer de Chine méridionale et à l'échelle internationale, le respect du droit international et de la souveraineté nationale», a indiqué le service de presse du Pentagone.

© AP Photo/ Xinhua, Wang Cunfu, File Mer de Chine méridionale: Washington incapable de contrer Pékin

Le renforcement de la présence militaire des États-Unis en Asie et la récente intrusion d'un navire battant pavillon américain dans ses eaux territoriales en mer de Chine méridionale fait grincer des dents à Pékin qui revendique la quasi-totalité de la mer, face aux pays riverains, comme le Vietnam.

Début juillet, le croiseur lance-missiles USS Stethem est passé à moins de 12 milles nautiques de l'île Triton, qui fait partie du groupe des îles Paracels dont la Chine, Taïwan et le Vietnam se disputent la souveraineté.