Un satellite chinois transmet un message quantique sécurisé, une première mondiale

Un satellite chinois a envoyé un message quantique sécurisé vers la Terre, signale l'Agence Chine nouvelle. Il s'agit d'une première mondiale.

L'expérience basée sur des projets impliquant le premier satellite quantique du monde, le Quantum Experiments at Space Scale (QUESS), a fait l'objet d'une publication jeudi dans la revue scientifique Nature. Des analystes de Nature ont commenté la publication expliquant qu'il s'agissait d'une importante avancée.

Le satellite est aussi appelé Micius, nom d'un ancien philosophe et scientifique chinois du Ve siècle, censé avoir été le premier à avoir mené des expériences optiques.

Pesant plus de 600 kilogrammes, le satellite avait été placé en orbite héliosynchrone, à 500 km d'altitude, le 16 août 2016.

Pan Jianwei, scientifique en chef du QUESS et membre de l'Académie chinoise des sciences, a indiqué que le satellite avait envoyé des clés quantiques aux stations sur Terre à Xinglong, dans la province du Hebei (nord), et à Nanshan près d'Urumqi, capitale de la Région autonome ouïgoure du Xinjiang, dans le nord-ouest de la Chine.

La distance de la communication entre le satellite et les stations sur Terre varie de 645 km à 1.100 km, et la transmission par clés quantiques est très performante, a expliqué M.Pan.

Quand le satellite survole la Chine, une fenêtre d'expérience de près de 10 minutes s'ouvre. 300 kbit de clés de chiffrement peuvent alors être générés et envoyés par le satellite, a révélé M.Pan.

Selon le scientifique, cela correspond au volume nécessaire pour un appel téléphonique sûr ou pour transmettre des données bancaires.

«La distribution quantique de clés par satellite peut être reliée aux réseaux quantiques métropolitains où les fibres sont suffisantes et pratiques pour connecter un grand nombre d'abonnés dans une ville, dans un rayon de plus de 100 km. Nous pouvons ainsi imaginer un réseau quantique intégré entre l'espace et la Terre et la mise en place à l'échelle mondiale de la cryptographie quantique, le plus plausible étant l'application commerciale de l'information quantique», signale le spécialiste.

La mise en place d'un lien fiable et efficace entre l'espace et la Terre pour la transmission sûre de type quantique ouvre la voie aux réseaux quantiques d'envergure mondiale, a déclaré le scientifique.

Cet exploit réalisé grâce au premier satellite quantique du monde, les scientifiques chinois sont en train d'initier de nouvelles études, visant à lancer davantage de satellites quantiques pour établir un réseau mondial de communication quantique protégé du piratage informatique.