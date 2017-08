WikiLeaks révèle comment la CIA a détourné des flux vidéo

Le site WikiLeaks a publié jeudi un guide d’utilisateur d’outil baptisé Couch Potato que l’Agence centrale de renseignement (CIA) a utilisé pour détourner des flux vidéo.

© AFP 2017 SAUL LOEB Kangourou brutal: Wikileaks fait la lumière sur un autre virus-espion de la CIA

Selon ces données, le logiciel Couch Potato a servi à pirater et à intercepter à distance des flux vidéo haute définition utilisant la norme de codage H.264 via le protocole RTSP.

Couch Potato peut enregistrer les vidéos en temps réel au format AVI et des captures d’écran au format JPG.

Ces données font partie des 8.700 documents et fichiers secrets conservés sur un réseau interne isolé du Centre de cyberespionnage basé au quartier général de la CIA à Langley, en Virginie, et sur lesquels WikiLeaks a mis la main. WikiLeaks a publié un premier lot de documents piratés de la CIA le 7 mars dernier, promettant qu'il s'agirait de la plus grande campagne de révélation sur l'agence de renseignement.