Moscou sur la Corée: quand on en vient aux poings, le plus sage doit faire le premier pas

Le ton continue de monter entre Washington et Pyongyang, mais Moscou espère que le bon sens prévaudra, a déclaré le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov. Selon le ministre, le plus sage doit faire le premier pas.

«Je pense que quand on en vient aux poings, le premier pas pour s'éloigner de la ligne de danger doit être fait par celui qui est le plus sage et le plus fort», a déclaré Sergueï Lavrov.

Selon M. Lavrov, en tant que pays le plus puissant, ce sont les États-Unis qui devraient faire le premier pas pour s'éloigner de la ligne de danger dans leur conflit avec la Corée du Nord.

«Malheureusement, la rhétorique à Washington et à Pyongyang commence à dépasser les bornes. Cependant, nous espérons que le bon sens prévaudra», a ajouté le ministre.

Ces derniers jours, les relations entre les États-Unis et la Corée du Nord se sont considérablement aggravées.

L'agence centrale de presse nord-coréenne (KCNA) a annoncé mardi, citant un communiqué des Forces stratégiques nord-coréennes, que Pyongyang étudiait la possibilité de frapper les bases américaines de Guam, à 4.000 km de Pyongyang, à l'aide de missiles stratégiques Hwasong-12. Le Président américain Donald Trump a de son côté promis «le feu et la colère» à la Corée du Nord si elle menaçait de nouveau son pays.