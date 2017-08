La Syrie se félicite de l’arrivée de touristes et pèlerins irakiens

Le ministre syrien du Tourisme, Bashar al Yaziji, a déclaré à Sputnik que 75 agences de voyages irakiennes étaient déjà en train de négocier pour la mise en place d’une collaboration et de l’accueil de touristes et pèlerins irakiens.

© Sputnik. Mikhail Alaeddin La police militaire russe garantit la sécurité dans l’ouest de la Syrie

Dans un entretien accordé à Sputnik, Bashar al Yaziji, ministre syrien du Tourisme, a fait savoir que «la rencontre des armées syrienne et irakienne à la frontière entre les deux États» avait porté ses fruits. Cette jonction a rendu possible la collaboration dans le domaine du tourisme entre la Syrie et l'Irak, d'après le ministre.

«La création d'une liaison terrestre entre l'Irak et la Syrie influencera positivement le développement économique des pays, y compris dans le domaine du tourisme», estime-t-il.

Et de poursuivre:

«Nos portes sont ouvertes à toutes les entreprises irakiennes. Nous félicitons surtout les agences de voyages qui ont leurs propres représentants dans les différentes régions d'Irak ce qui contribue à l'élargissement de l'activité commune».

Rappelons qu'il y a peu de temps, l'armée syrienne, avec l'appui de la partie russe, a repris le contrôle sur un secteur à la frontière irako-syrienne au nord-est de la ville syrienne d'At-Tanf, qui se trouvait depuis plusieurs années sous le contrôle des terroristes de Daech.