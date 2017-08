Sa famille avec Daech, cet enfant russe reste seul dans un orphelinat de Bagdad

Dans une interview accordée à RT, Hadizdjad Magomedova, vivant dans la ville de Khassaviourt, située en République russe du Daghestan, a raconté comment la famille de son petit neveu Ali a quitté la Russie pour rejoindre Daech en Irak.

«Elle est partie, elle ne nous a rien dit. Elle a dit qu'elle et son mari étaient allés à Moscou pour y travailler. Que son mari avait trouvé un travail là-bas, avec un bon salaire. Plus tard, ils nous ont dit qu'ils étaient à Istanbul avec les enfants et qu'ils y resteraient. Personne n'en savait rien, ni mes parents, ni ses parents» a expliqué Mme Magomedova.

© AFP 2017 Delil Souleiman Quatre enfants russes évacués de Mossoul reverront bientôt leurs proches

La Daghestanaise a indiqué qu'à Istanbul elle avait perdu le contact avec ses proches et qu'il était devenu clair que la famille avait déménagé dans une zone contrôlée par Daech.

«Nous ne pouvions rien faire. Ils ont stoppé tout contact. Une fois tous les six mois, ils nous appelaient à partir d'un numéro inconnu pour nous dire qu'ils allaient bien afin que nous ne nous inquiétions pas», a-t-elle ajouté.

Plus tard, sa sœur a contacté la famille et a expliqué que son mari était mort et qu'elle était restée seule avec les enfants.

«Nous lui avons demandé d'essayer de revenir, de passer la frontière au moins. Nous pensions y aller pour l'aider et la ramener chez elle. Elle nous a dit qu'elle n'avait aucun papier d'identité, ni pour elle, ni pour ses enfants, et qu'elle ne pouvait pas revenir», a conclu la femme.

Rappelons que les proches supposés de quatre enfants russes évacués de Mossoul ont contacté RT après un appel de la rédactrice en chef de Sputnik et RT, Margarita Simonian.

© AFP 2017 Safin Hamed Orphelins de Mossoul: les enfants paient un lourd tribut dans l'opération de la coalition

Dans un orphelinat de Bagdad, RT a rencontré des enfants venus de Russie et des pays de la Communauté des États indépendants (CEI) emmenés en Irak par des parents fascinés par Daech.

Les autorités russes ont lancé des mesures visant à rapatrier des enfants d'Irak à la mi-juillet, juste après la libération de Mossoul des djihadistes. Actuellement, les négociations impliquent des représentants du ministère russe des Affaires étrangères, de la République tchétchène et du Conseil de la Fédération russe.