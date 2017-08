Une cinquantaine de morts dans un glissement de terrain en Inde

Un énorme glissement de terrain a coûté la vie à au moins 46 personnes dans l'État indien de l'Himachal Pradesh, a signalé l'agence ANI, se référant au représentant des forces de police, Sandeep Kadam.

Auparavant, on faisait état d'au moins 17 morts et des dizaines de disparus, après qu'un glissement de terrain dû aux pluies torrentielles a précipité deux autocars sur une route montagneuse dans un ravin. Les deux cars s'étaient arrêtés pour faire une pause vers minuit samedi soir dans l'Himachal Pradesh, lorsque des tonnes de roches et de boues ont emporté tout un tronçon de la route.

«Un tronçon de 200 mètres de route nationale a été emporté avec deux autocars et nous craignons que plus de 50 personnes ne soient enterrées» sous les gravats, a expliqué le porte-parole de l'armée indienne, le colonel Aman Anand, cité par l'AFP.

Les opérations de recherche et de sauvetage des sinistrés sont toujours en cours.

Inondations au Népal: près de 50 victimes

Des centaines de personnes sont mortes en Inde à cause d'inondations, de pluies violentes ou de glissements de terrain depuis le début de la saison des pluies en avril.

Dans le même temps, au Népal voisin, 58 personnes sont décédées dans les inondations, a relaté le Kathmandu Post citant les chiffres fournis par le ministère de l'Intérieur. Selon ces données, 23 autres personnes manquent encore à l'appel et 32 ont été blessées. 36.000 maisons ont été inondées et 1.000 immeubles endommagés, d'après les dernières informations.

Au total, plus de 100 personnes ont péri au Népal à cause des pluies de mousson, qui frappent traditionnellement le pays entre juin et août. Et les services météorologiques népalais ont prévenu que la pluie devrait continuer à tomber lundi.