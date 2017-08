Berlin: le conflit avec Pyongyang fait craindre une guerre nucléaire

Commentant la situation autour du programme nucléaire de Pyongyang, le chef de la diplomatie allemande, Sigmar Gabriel, a affirmé qu'une guerre nucléaire était tout à fait envisageable.

«Elle [la guerre nucléaire, ndlr] n'est pas exclue. Toutefois même une guerre avec l'utilisation d'armes ordinaires emporterait une quantité inimaginable de vies», a-t-il déclaré au journaliste du quotidien allemand Märkische Allgemeine Zeitung.

M.Gabriel a, par ailleurs, critiqué la position de la chancelière allemande Angela Merkel pour son soutien aux exigences du Président américain Donald Trump à l'encontre des pays membres de l'Otan concernant le renforcement des armes dissuasives.

Selon lui, les élections au Bundestag [assemblée parlementaire de la République fédérale d'Allemagne, ndlr] seront décisives par rapport à cette question.

«Les élections détermineront en fin de compte si l'Allemagne restera une puissance pacifique où poursuivra les projets aveugles sur les armements de Donald Trump», a-t-il conclu.

© REUTERS/ KCNA Washington demandera à Moscou et à Pékin de faire pression sur Pyongyang

À l'heure actuelle, Pyongyang crée et teste activement des armes nucléaires et balistiques, malgré les sanctions adoptées par le Conseil de sécurité de l'Onu et certains pays. La Corée du Nord déclare que ses missiles balistiques intercontinentaux sont capables de frapper n'importe quel point du globe. Pendant ce temps, la tension monte entre Washington et Pyongyang, qui ne cesse d'échanger des menaces.

Ainsi, précédemment, le Président américain Donald Trump a notamment indiqué que les États-Unis étaient prêts à tout un spectre de mesures: diplomatiques, économiques et militaires, afin de mettre un terme à la menace nucléaire émanant de la Corée du Nord. Il a également promis «le feu et la colère» à Pyongyang si celui-ci menaçait de nouveau les États-Unis.