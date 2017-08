Moscou révèle le message de Lavrov au maréchal libyen

La conversation entre le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov et le commandant en chef Khalifa Haftar a porté sur la situation militaire et politique libyenne et sur les initiatives internationales visant à résoudre la crise.

Il s'agit notamment des perspectives du règlement du conflit introduites par M.Haftar et le Premier ministre du gouvernement d'union national Fayez el-Sarraj à la fin du mois de juillet.

«La Russie confirme sa volonté de continuer à contribuer à l'avancement positif du processus politique en Libye, restant en contact avec toutes les parties libyennes», a déclaré le ministère russe des Affaires étrangères dans un communiqué.

«La partie russe a souligné l'importance de la poursuite du dialogue intra-libyen inclusif, avec la participation des représentants de tous les principaux pouvoirs politiques, groupes ethniques et régions du pays afin de parvenir à des décisions mutuellement acceptables, visant à assurer un développement stable de la Libye en tant qu'État uni, souverain et indépendant», a ajouté le communiqué.

Fin juillet, lors d'une rencontre en région parisienne sous l'égide du président français Emmanuel Macron, Khalifa Haftar et Fayez al-Sarraj se sont mis d'accord sur un cessez-le-feu et sur l'organisation d'élections présidentielles le plus rapidement possible.