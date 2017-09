Le rapport du HCDH sur la Crimée propage des rumeurs non vérifiées

Un membre du Comité des affaires étrangères du Conseil de la Fédération et représentant de la Crimée, Sergueï Tsékov, a commenté dans une interview accordée à la chaîne RT le rapport du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme (HCDH), qui fait référence aux «violations multiples» des droits de la population dans la péninsule russe.

«Ce rapport me surprend. Ses auteurs ne sont pas venus en Crimée, ils n'ont rencontré personne, ils n'ont pas vu la situation de leurs propres yeux mais ils tirent des conclusions à distance. Quelqu'un leur parle de la violation des droits de l'homme en Crimée, et sans le vérifier, ils reproduisent ces rumeurs mille fois et sur de nombreuses pages», a déclaré Tsekov.

Il a noté que l'Onu n'avait fait aucun rapport sur la violation des droits du peuple russe pendant que la Crimée faisait partie de l'Ukraine. En particulier, cette organisation a gardé le silence sur l'éviction de la langue russe de la vie publique.

© Sputnik. Sergey Malgavko La plupart des Européens comprennent peu à peu que la Crimée fait partie de la Russie

La Crimée est redevenue russe après la tenue du référendum du 16 mars 2014 au cours duquel plus de 96 % des habitants de la péninsule se sont prononcés pour la réunification avec la Russie.

Cette consultation populaire a été organisée après le coup d'État de février 2014 en Ukraine, quand des politiques solidaires de forces nationalistes, y compris russophobes, sont arrivés au pouvoir à Kiev.