Le premier vol d’un avion de ligne gros porteur russo-chinois, c'est pour 2025

Alexander Touliakov, premier vice-président de la Compagnie aéronautique unifiée a confié mardi aux journalistes que le premier avion russo-chinois volera en 2025.

«Au stade de l'élaboration, nous nous attaquons avec nos partenaires chinois à un segment très difficile et sérieux: un avion de ligne gros porteur et long courrier. Vendredi aura lieu en Chine la cérémonie de dénomination de cet avion […] Nous nous attendons à ce que cet appareil effectue son premier vol à l'horizon 2025», a-t-il annoncé.

Toujours selon M. Toulyakov, le cycle de vie du projet aurait entre 40 et 50 ans.

La conception du futur avion à large fuselage a une importance stratégique militaire, a auparavant noté Vassili Kachine, expert du Centre d’analyse des stratégies et des technologies. Elle sera utile pour l'économie russe et chinoise mais aussi pour les forces aériennes des deux pays.

Il a également souligné que d'ici dix ans, les deux pays disposeraient de programmes autonomes de fabrication d'avions régionaux de transport commercial (Superjet-100 et ARJ-21) et d'avions de ligne à fuselage étroit (le MS-21 russe et le S-919 chinois). Un avion à large fuselage permettra quant à lui de passer à une intégration étroite des industries aéronautiques civiles de nos pays et à une lutte commune ultérieure pour les nouveaux débouchés.