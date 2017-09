Épidémie de choléra en Haïti: l’Onu est-elle responsable de plus de 10.000 morts?

Les Casques bleus brésiliens quittent Haïti après 13 ans passés au sein de la Minustah, dont la réputation a été ternie lors d’une épidémie de choléra qui a fait plus de 10.000 morts et que les Haïtiens et les experts lient directement à cette mission onusienne. Sputnik s’est rendu sur place pour se faire une idée plus précise.