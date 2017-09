Nombre record de cas de maladies vénériennes aux États-Unis en 2016

Les cas de gonorrhée ont enregistré la plus forte progression aux États-Unis de 2015 à 2016 avec une hausse de 22%, suivis par la syphilis avec 18%, précisent les Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC).

Cependant, c'est la chlamyde qui a touché le plus grand nombre d'Américains avec plus de 1,6 million de personnes affectées, suivi par la gonorrhée, avec près de 470.000 cas. La syphilis est loin derrière avec 28.000 cas d'infection aux stades les plus avancés.

«Nous avons atteint un moment critique dans notre pays», a estimé le Dr Jonathan Mermin, directeur du Centre national du VIH/Sida, de l'hépatite virale et des maladies vénériennes aux CDC.

«La fréquence des maladies vénériennes augmente et un grand nombre de systèmes de prévention et de soins dans le pays a été réduit», a-t-il déploré, insistant sur la nécessité «d'une mobilisation pour reconstruire et étendre ses services médicaux sans quoi les coûts humains et économiques vont continuer à s'alourdir».

Il a rappelé que l'infection à la Chlamydia, la gonorrhée et la syphilis — qui sont curables avec des antibiotiques — coûtent près de 16 milliards de dollars par an.