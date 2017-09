La Corée du Sud en attente de nouveaux armements stratégiques US

Les États-Unis envisagent de déployer par rotation en Corée du Sud de nouvelles Forces stratégiques d'ici la fin d'année, a fait savoir mercredi l'administration du Président sud-coréen Moon Jau-in.

«Le déploiement des Forces stratégiques américaines sur la base du roulement est prévue pour la fin de l'année en vue de renforcer les capacités de défense [de la Corée du Sud, ndlr]», a communiqué l'administration du Président cité par l'agence de presse sud-coréenne Yonhap.

Auparavant, lors de leur deuxième réunion bilatérale qui s'est tenue jeudi, le Président américain Donald Trump et le Président sud-coréen Moon Jae-in s'étaient entendus pour renforcer leur programme de défense conjointe contre la Corée du Nord par l'acquisition et le développement par Séoul de technologies de pointe, ainsi que par une aide du déploiement de matériels stratégiques en et à proximité de la Corée du Sud.

Lors de sa campagne présidentielle, Moon Jae-in avait déclaré qu'«en cette période» la Corée du Sud avait besoin de sous-marins nucléaires et promis de faire des efforts pour renégocier la question de la coopération nucléaire avec les États-Unis.