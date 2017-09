USA: un enfant blesse deux camarades de trois ans avec une arme à feu

© Sputnik. Vladimir Vyatkin Un parachutiste atterrit sur une femme et un enfant à Prague (vidéo)

Deux enfants âgés de trois ans qui étaient en garde partagée chez leur nourrice à Dearborn, une banlieue de Detroit aux États-Unis , ont été blessés par balle par un autre enfant qui avait trouvé accidentellement dans la maison une arme à feu, ont relaté les médias locaux.

D'après les sources policières citées par l'AFP, un des bambins a été blessé à l'épaule et devrait se rétablir complètement tandis que l'autre se trouve dans un état grave mais stable, sans que la police ne révèle la nature de ses blessures. Tous deux ont été hospitalisés.

«La police de Dearborn a mené des entretiens avec toutes les parties impliquées et est sur le point de boucler l'enquête», a affirmé la police, citée par l'AFP.

Ashley Escobedo, sœur de Samantha Eubanks, la nourrice qui gardait les enfants, s'est dite «très choquée» car, à en croire ses mots, sa sœur avait interdit à plusieurs reprises à son mari de faire entrer une arme dans la maison.

Mme Eubanks vit avec ses six enfants et en garde plusieurs autres chez elle, selon sa famille et ses voisins. Elle ne possède toutefois pas de licence pour que sa maison soit considérée comme une crèche officielle.

On ne sait pas encore si l'enfant a tiré un seul ou plusieurs coups de feu mais ce genre de drame survient régulièrement aux États-Unis, où 1,7 million d'enfants vivent dans un foyer où une arme est accessible et chargée, selon la Brady Campaign, organisation de prévention de la violence par arme à feu.