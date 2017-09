L’armée syrienne empêche Daech de reprendre le contrôle de la route Palmyre-Deir ez-Zor

Les troupes gouvernementales syriennes et leurs alliés ont repoussé vendredi une attaque d’envergure des terroristes de Daech contre la route reliant Palmyre à la ville de Deir ez-Zor, ont annoncé des représentants du mouvement Hezbollah cités par les médias.

«L’armée syrienne et ses alliés ont un contrôle total sur la chaussée reliant Deir ez-Zor à Palmyre après avoir repoussé une grande offensive. La circulation sur la chaussée est possible dans les deux sens, en direction et en provenance de Deir ez-Zor», a annoncé l’agence Reuters.

© Sputnik. Mikhail Voskresensky Le gouverneur de Deir ez-Zor donne la date de la libération totale de la ville

Les autorités syriennes avaient précédemment annoncé que la ville de Deir ez-Zor serait complètement libérée d’ici quelques semaines. Vendredi, l’armée syrienne a lancé une offensive sur Huweija Sakar , localité située au sud-est de la ville qui revêt une grande importance stratégique. L’artillerie et les avions syriens et russes frappent les positions de Daech dans cette ville.

Il y a quelques jours, l'armée syrienne et les Forces de défense nationale (Quwat ad-Difa'a al-Watani), un groupe paramilitaire formé par le gouvernement syrien et l'Iran, sont entrées à Deir ez-Zor. Mais les djihadistes ont fait sauter des dizaines de voitures piégées et ont forcé l'armée à partiellement battre en retraite.