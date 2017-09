Trump charge Tillerson de superviser les sanctions antirusses

Le secrétaire d'État américain Rex Tillerson est dorénavant chargé de superviser les sanctions américaines contre la Russie, l'Iran et la Corée du Nord.

Les Etats-Unis viennent de désigner le nouveau responsable chargé des sanctions à l'encontre de la Russie, de l'Iran et de la Corée du Nord.

Ce titre est désormais attribué au secrétaire d'État américain Rex Tillerson, apprend-on d'un mémorandum publié sur le site Web du Trésor des États-Unis et signé par le Président Donald Trump

M.Tillerson sera en particulier chargé de fixer au niveau législatif les sanctions antirusses imposées par le dirigeant américain précédent, Barack Obama. En outre, M.Tillerson supervisera la mise en œuvre d'un certain nombre de clauses de la loi sur les sanctions infligées à Moscou en raison des soi-disant «cyberattaques».

Le secrétaire d'État américain prendra également des décisions concernant la délivrance de visas aux personnes qui «nuisent à la cybersécurité» en agissant dans l'intérêt de la Russie.

Le 2 août, le Président américain Donald Trump a signé une loi prévoyant d'élargir les sanctions contre la Russie . Les nouvelles restrictions interdisent, en particulier, aux entreprises américaines et aux particuliers américains d'accorder des prêts aux banques russes pour une période supérieure à 14 jours (auparavant, cette période était de 90 jours). De plus, la période du financement des sociétés russes du secteur du pétrole et du gaz est également limitée.