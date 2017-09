Une bibliothécaire refuse le don de Melania Trump pour «racisme»

Bien que Melania Trump soit devenue récemment le membre le plus populaire de sa famille, l'ombre de son mari Donald Trump pèse sur chaque action qu'elle met en œuvre. Afin de célébrer la journée nationale «Lisez un livre», elle a envoyé une collection de livres pour enfants dans une école, mais sa bibliothécaire a refusé le don fait par la First Lady en raison des politiques menées par son mari et de la propagande raciste qui serait contenue dans les livres, annonce Mashable.

À l'occasion de la journée nationale Lisez un livre, j'appelle tout le monde à lire un livre. Laissez chaque page vous éduquer et vous emmener dans un voyage passionnant!

On National #ReadABookDay I encourage everyone to read a book. Let every page educate you & take you on an exciting journey! — Melania Trump (@FLOTUS) 6 septembre 2017

En désaccord avec la politique du Président Donald Trump en matière d'éducation, Liz Phipps Soeiro, bibliothécaire de l'école élémentaire de Cambridgeport (Massachusetts), a écrit une lettre ouverte à Melania Trump pour la remercier pour le don et pour expliquer son geste.

La bibliothécaire a notamment critiqué le choix des livres de Dr Seuss, envoyés et très appréciés par Mme Trump: les livres de cet auteur seraient pleins de clichés et de stéréotypes, et même racistes.

En outre, elle a estimé que son école n'avait pas besoin d'un tel don et conseillé à Mme Trump de rediriger son action vers les plus démunis et les communautés marginalisées.

«Les illustrations du Dr Seuss sont remplies de propagande raciste, de caricatures et de stéréotypes dangereux. Ouvrez un de ses livres et vous verrez des moqueries racistes dans les dessins», a-t-elle déclaré dans la lettre.

L'école a immédiatement réagi au geste de la bibliothécaire: la direction a déclaré à CBS que Mme Soeiro n'avait pas l'autorisation d'accepter ou de rejeter une donation et n'était pas non plus habilitée à conseiller le gouvernement en matière de politiques éducatives.

Le rejet du don a enflammé le Net, des internautes ayant pris la défense de la First Lady.

«Merci Melania pour votre courtoisie. Pourquoi les démocrates détestent-ils les œufs verts au jambon?», a écrit le sénateur Ted Cruz sur Twitter se référant à un livre de Dr Seuss.

Si vous croyez que les livres de Dr. Seuss sont racistes, vous pourriez être un imbécile.

If you believe Dr. Seuss books are racist, you might be a moron. — Ryan Fournier (@RyanAFournier) 29 septembre 2017

Fait intéressant, les livres de Dr. Seuss n'avaient pas causé une telle polémique quand les Obama les lisaient aux enfants lors de visites dans des écoles maternelles et élémentaires.