Maduro dit savoir ce qui obsède le Président US…

Alors que les relations diplomatiques entre Washington et Caracas connaissent une crise sans précédent, le Président vénézuélien a supposé que Donald Trump serait obsédé par sa personne.

«Tous les jours, Donald Trump me dit quelque chose. Donald Trump est obsédé par Nicolas Maduro. C'est parce que je suis ouvrier et il a pris l'habitude d'abuser des ouvriers et des femmes. C'est à cause de cela, vraiment», a déclaré M.Maduro dans un discours à l'antenne de la télévision nationale.

Par ailleurs, le chef de l'État vénézuélien estime que le Président américain pourrait prêter plus d'attention aux problèmes de Porto Rico, ravagé par l'ouragan Maria.

«Le peuple de Porto Rico vit une tragédie terrible tandis que Donald Trump ne s'empresse pas de s'y rendre. Consacre-toi à la gestion de ton pays que tu diriges assez mal et dont tu ne résous pas les conflits», a fustigé Nicolas Maduro.

Dans le même temps, M.Maduro a déclaré qu'il était plein de forces pour lutter, surtout lorsque le dirigeant américain le traite de dictateur.

«Ce peuple [de Venezuela] ne peut pas tomber entre les mains d'un magnat comme Donald Trump», a-t-il conclu.

Début août, les États-Unis ont traité le président vénézuélien Nicolas Maduro de «dictateur» et ont imposé à son encontre des sanctions sans précédent en riposte à l'élection dans le sang d'une Assemblée constituante rejetée par l'opposition, qui y voit une tentative de contourner le Parlement qu'elle contrôle.

Fin août, la Maison-Blanche a imposé de nouvelles sanctions financières contre le Venezuela, parmi lesquelles l'interdiction d'acheter de nouvelles obligations émises par le gouvernement du Venezuela ou la compagnie pétrolière nationale PDVSA.