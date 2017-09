Les Catalans investissent 160 écoles pour garantir la tenue du vote

Afin d'empêcher la fermeture des bureaux de vote, les Catalans ont envahi plus de 160 écoles où ils doivent s'exprimer sur leur avenir le 1er octobre.

Les Catalans se sont installés dans plus de 160 écoles devant servir de bureaux de vote ce dimanche pour un référendum interdit par Madrid. Pourtant, la police locale, Mossos d'Esquadra, a déjà scellé quelque 1.300 écoles dans la région, a signalé l'agence Efe. Dans les écoles occupées, les habitants organisent des divertissements tels que des soirées, des dîners ou des concours sportifs.

En cela, les forces de police sont prêtes à déloger les militants des bureaux de vote dimanche, a affirmé à Reuters une source au sein du gouvernement, sans pour autant donner plus de détails. En outre, la source a prévenu que les personnes occupant les éventuels bureaux de vote seront passibles d'amende allant jusqu'à 300.000 euros.

Le chef des Mossos d'Esquadra, Josep Lluis Trapero, avait auparavant ordonné de ne pas recourir à la force dans les tentatives d'empêcher la tenue du scrutin. Les forces de l'ordre doivent fermer les bureaux de vote vers 06h00 dimanche, le vote étant fixé à 09h00.

La tension persiste entre le gouvernement central et l'exécutif autonome catalan à l'approche du référendum d'autodétermination que la Généralité de Catalogne veut organiser le 1er octobre malgré l'interdiction de Madrid.

Pour rappel, lors des élections régionales de 2015, les indépendantistes avaient obtenu 47,6% des suffrages et le camp soutenant le maintien au sein de l'Espagne 51,28%. Plus de 70% des Catalans souhaitent cependant pouvoir s'exprimer à travers un référendum en bonne et due forme, selon tous les sondages.