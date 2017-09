Le référendum sur l'indépendance de la Catalogne n'aura pas lieu, affirme Madrid

Les autorités espagnoles estiment annulé le référendum sur l'indépendance de la Catalogne prévu pour le 1er octobre, a annoncé ce samedi Inigo Mendez de Vigo, ministre de l'Éducation, de la Culture et des Sports et porte-parole du gouvernement espagnol.

© Sputnik. Fernando Salgueiro La police catalane vérifie le blocage des programmes pour le dépouillement du scrutin

Selon lui, «le plébiscite illégal organisé par les autorités catalanes est annulé par l'État de droit». Il a souligné que le référendum était «hors la loi» et ne bénéficiait pas «du soutien international». Inigo Mendez de Vigo a appelé les Espagnols «à garder leur sang-froid et leur calme» en indiquant que le gouvernement continuerait de les informer sur la situation.

La Cour suprême de Catalogne a donné vendredi des indications à la direction régionale dans le but de bloquer l'accès à 29 programmes nécessaires au décompte des voix ou au vote électronique. La Garde civile espagnole a lancé un contrôle dans le Centre des télécommunications et des technologies de l'information de la Catalogne afin de s'assurer que la décision de justice avait été appliquée.

© REUTERS/ Juan Medina Une manif pour la tenue du référendum rassemble 100.000 personnes à Barcelone

Le référendum sur l'indépendance de la Catalogne, décidé par le parlement de cette région d'Espagne et jugé illégal et anticonstitutionnel par le pouvoir central, est fixé au 1er octobre. Les autorités régionales ont précédemment adopté deux lois — sur le référendum et sur la transition post-référendum — que Madrid qualifie d'illégales, tout comme le référendum. Mais malgré l'interdiction de ce dernier, le gouvernement catalan est certain que le plébiscite se tiendra.