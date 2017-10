Le référendum d'autodétermination catalan lancé sur Internet

© Sputnik. Alexeï Vitvitski La Catalogne assure pouvoir tenir un référendum malgré les obstacles

Les autorités de la communauté autonome de Catalogne, qui tiennent dimanche un référendum d’autodétermination , ont créé une page internet spéciale pour le vote en ligne sur le site des blogs WordPress, a annoncé le journal El Confidencial

Les internautes souhaitant participer au vote devaient indiquer leur numéro de téléphone et le numéro de leur carte d’identité. Il était initialement prévu que le vote en ligne durerait dimanche jusqu’à minuit, mais le site a été fermé une heure et demie après son lancement sous la pression de autorités espagnoles.

​Les autorités catalanes organisent le 1er octobre un référendum sur l'autodétermination de leur région. La Cour constitutionnelle d'Espagne a suspendu tous les documents adoptés par la Généralité et le Parlement de Catalogne relatifs au vote, déclarant illégales toutes les actions des autorités catalanes visant à préparer le référendum.

La police espagnole a saisi des urnes dans plusieurs bureaux de vote et a utilisé dimanche des bombes assourdissantes et des balles en caoutchouc pour disperser les personnes qui souhaitaient voter lors du référendum, d’après les médias espagnols. Les affrontements entre la police et les manifestants catalans ont fait 337 blessés au total, selon les autorités locales.

Selon les sondages, l'indépendance de la Catalogne est soutenue par 41% des Catalans, tandis que 49% s'y opposent. Toutefois, l'organisation du référendum a été souhaitée par 80% des habitants de la région, bien que la majorité insiste sur sa concertation avec les autorités de Madrid. Selon les données du gouvernement catalan, environ 5,3 millions de personnes pourront voter dans le cadre du référendum. Mais pour 60% des Catalans, le référendum est illégal et ne peut avoir de conséquences juridiques.