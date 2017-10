© AFP 2017 JOEL SAGET Samy Naceri prolonge son aventure «Taxi» en Crimée

L'adjointe du président de l'organisation «Communauté ukrainienne de la Crimée», Anastasia Gridchina, a récemment annoncé que Simferopol, la capitale de la République de Crimée, accueillerait une table ronde autour de laquelle seraient discutées des questions relatives à la coopération entre des associations ukrainiennes de Crimée et des Ukrainiens vivant dans le monde entier.

«On a invité des représentants d'un certain nombre d'États, notamment de l'Ukraine et des Républiques populaires de Donetsk et de Lougansk. Bien sûr, il y aura des délégués de la communauté ukrainienne en Russie, qui est forte et respectée et qui participe d'une manière active à tous les domaines de la vie publique de la Fédération de Russie», a déclaré aux journalistes Georgy Mouradov, vice-premier-ministre du gouvernement de la région.

Il a ajouté que des représentants de différents pays avaient déjà confirmé leur participation à cette rencontre.

«Le pouvoir nationaliste de Kiev ne représente pas le peuple ukrainien. Une autre Ukraine et d'autres Ukrainiens, qui ont fait leur choix de civilisation il y a des siècles, existent», a souligné M. Mouradov.

La Crimée et la ville de Sébastopol sont redevenues russes à l'issue d'un référendum tenu en mars 2014 dans le sillage de la crise politique en Ukraine consécutive au renversement du président Viktor Ianoukovitch. Lors de ce scrutin, dont les résultats ne sont pas reconnus par Kiev et ses partenaires occidentaux, plus de 96% des votants se sont prononcés en faveur de la réunification avec la Russie.