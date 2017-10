Fusillade de Las Vegas: au moins 20 morts et 100 blessés, selon le bilan actualisé

Selon le bilan provisoire fourni par la police, la fusillade qui a éclaté près d’un casino de Las Vegas a fait au moins une vingtaine de morts et plus de 100 blessés.

La police américaine vient de dresser un bilan provisoire de la fusillade qui a frappé un festival de musique country près d'un casino à Las Vegas.

«Pour le moment, nous croyons que nous avons plus de 20 morts et plus de 100 blessés», a déclaré le sheriff Joseph Lombardo. Le tireur a ouvert le feu depuis le 32e étage de l'hôtel Mandalay Bay Hotel, a précisé le porte-parole de la police.

Le sheriff a confirmé que le tireur, un résident de la ville, a été abattu lors de l'intervention policière dans l'hôtel.

La police recherche actuellement une femme qui voyageait avec le tireur avant l'attaque. Toutefois, le sheriff a indiqué que l'assaillant avait agi seul pendant la fusillade.

Deux agents qui n'étaient pas en service figurent parmi les victimes de l'attaque.

Détails à suivre