Le nouveau chef de la mission diplomatique américaine en Russie est arrivé à Moscou

Jon Huntsman, ex-gouverneur de l'État de l'Utah dont la candidature au poste d'ambassadeur en Russie a été unanimement approuvée par les sénateurs américains le 29 septembre, est arrivé à Moscou, informe la porte-parole de l'ambassade Maria Olson.

​«Soyez les bienvenus, Monsieur l'ambassadeur Huntsman et Madame Huntsman», a indiqué Maria Olson sur Twitter.

M.Huntsman remplace John Tefft, qui a dirigé la mission diplomatique américaine en Russie de novembre 2014 à septembre 2017.

© AFP 2017 PAUL J. RICHARDS Jon Huntsman devient le nouvel ambassadeur des États-Unis en Russie

Diplômé de l'université de Pennsylvanie, Jon Huntsman a précédemment occupé les fonctions d'ambassadeur américain à Singapour (il était alors le plus jeune ambassadeur des États-Unis en poste depuis un siècle), et en Chine. M.Huntsman a également été gouverneur de l'Utah de 2005 à 2009 et candidat à la primaire du Parti républicain en 2012. Distancé, il a quitté la course et apporté son soutien à Mitt Romney.

Fervent mormon, Jon Hunstman est le père de sept enfants, dont deux adoptés.

Le nouvel ambassadeur américain à Moscou s'intéresse au motocross et au rock progressif. À l'âge de 15 ans, il a même temporairement abandonné l'école pour intégrer le groupe de rock Wizard.