Le président syrien souligne le rôle de la Russie dans la reconstruction de son pays

Lors d'un entretien avec une délégation d'hommes d'affaires, de responsables de grandes sociétés et de fonctionnaires russes du secteur économique, le président syrien Bachar al-Assad a insisté sur le rôle important que joue la Russie dans la reconstruction de la Syrie à l'issue de la crise que le pays traverse depuis plusieurs années, a annoncé l'agence syrienne SANA

Bachar al-Assad a évoqué les rapports stratégiques de deux pays et l'importance de les renforcer, surtout dans les domaines de l'extraction du gaz et du pétrole, des phosphates, des transports et de la fabrication de médicaments. Les interlocuteurs se sont également penchés sur les moyens de remettre rapidement en état les infrastructures du pays.

«Bachar al-Assad a estimé […] logique la participation au relèvement de la Syrie des pays qui s'étaient rangés de son côté dans la lutte contre le terrorisme», a souligné SANA.

Une délégation russe, conduite par Kirill Molodtsov, vice-ministre de l'Énergie, a rencontré dimanche le ministre syrien des Ressources hydrauliques, Nabil Hassan, pour parler des axes prometteurs de la coopération bilatérale dans ce secteur. Kirill Molodtsov a déclaré que les sociétés russes comptaient faire profiter les deux pays des larges possibilités qu'offre la reconstruction de la Syrie.