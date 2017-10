L'ancien président américain pris en défaut avec une montre Rolex en or

Barack Obama a retrouvé le prince Harry (Henry de Galles) sur les gradins des Invictus Games, compétition multisports pour soldats et vétérans de guerre blessés et handicapés, qui se tiennent cette année à Toronto. Les journalistes ont rapidement remarqué à son poignet une montre à 15.200 dollars, plus précisément une Rolex Cellini à cadran blanc dans un boîtier de 39 mm en or gris, a annoncé Hodinkee, un site internet américain spécialisé dans l'horlogerie.

Pourtant, Barack Obama était connu jusqu'ici pour son attachement à des montres d'un prix relativement abordable. Ainsi, il a porté une Tag Heuer 1500 Two-Tone Diver dans un boîtier en acier, une Jorg Gray (également dans un boîtier en acier) qui lui avait été offerte par le personnel de l'agence Secret Service et une montre de sport, une New Balance N7, en plastique.

Les Rolex jouissent traditionnellement d'une grande popularité auprès des personnalités et stars américaines. Le 26 octobre prochain, la maison Phillips mettra aux enchères à New York le chronographe Rolex Cosmograph Daytona de Paul Newman, le célèbre acteur et coureur automobile américain.