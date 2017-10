Amende de la FIFA à la sélection allemande pour débordements néo-nazis de ses supporters

La FIFA a infligé une grosse amende de 32.000 francs suisses (environ 28.000 euros) à la Fédération allemande de football (DFB). En outre, l'équipe allemande s'est vu reprocher le jet de pétards et d'autres objets lors du match.

La FIFA a ouvert un dossier contre plusieurs supporters de l'équipe allemande ayant perturbé la minute de silence qui a précédé le match de qualification au Mondial-2018 entre la République Tchèque et l'Allemagne. Ainsi, des supporters ont hué les hymnes nationaux et ont lancé des slogans nazis pour protester contre la politique de la DFB qui tente d'évincer les fauteurs de troubles et les extrémistes des stades.

Des joueurs allemands et leur encadrement avaient alors vivement dénoncé les débordements de certains de leurs supporters qui ont entonné des chants néo-nazis et proféré des insultes contre l'un des footballeurs allemands. À la fin du match, contrairement à leur habitude, les champions du monde ne sont pas allés saluer leurs supporters et sont rentrés directement au vestiaire.