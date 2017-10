Pyongyang menace Tokyo de lui envoyer des «nuages nucléaires»

L'appel de Tokyo à faire pression sur Pyongyang pour l'obliger à abandonner son programme nucléaire n'est pas resté sans réponse. Les autorités nord-coréennes menacent en effet de faire apparaître des «nuages nucléaires» au-dessus du sol japonais, annonce l'agence KSNA, citée par l'agence japonaise Kyodo.

«De telles déclarations du Japon provoquent des tensions sur la péninsule coréenne et sont suicidaires, susceptibles d'apporter des nuages nucléaires dans l'archipel japonais» a réagi KSNA, l'agence gouvernementale de la Corée du Nord.

Auparavant, le premier ministre japonais Shinzo Abe, intervenant à la 72e Assemblée générale de l'Onu, a appelé la communauté internationale à bloquer pour la Corée du Nord l'accès aux «marchandises, moyens, personnes et technologies» nécessaires à son programme nucléaire.

«Nous devons obliger la Corée du Nord à abandonner tous les programmes concernant ses missiles nucléaires et balistiques d'une manière complète et irréversible. Pour cela, il faut non plus dialoguer, mais faire pression», a martelé le chef du gouvernement japonais.