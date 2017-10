«Une occasion unique»: Vérone se prépare au référendum sur l'autonomie de la Vénétie

Après la tenue houleuse du référendum en Catalogne , les indépendantistes vénitiens ont organisé le 1er octobre à Vérone une manifestation pour réaffirmer leur volonté d'obtenir pour leur région plus d'autonomie lors du référendum qui aura lieu le 22 octobre. Lors de cette manifestation au stade Bentegodi, les participants ont déployé un drapeau de la république de Venise de 28 m de long.

Les organisateurs de cette manifestation en ont expliqué à Sputnik la signification et ont insisté sur l'importance de ce référendum qu'ils jugent «historique ».

«Le référendum est une occasion unique, historique, irrévocable et pour cette raison, nous avons décidé aujourd'hui de nous déplacer au stade pour sensibiliser les citoyens vénitiens à la nécessité de voter en faveur de l'autonomie de la Vénétie. Ce référendum aura une véritable force juridique. Il y aura des bureaux de vote dans les écoles, des bulletins de vote. Nous sommes optimistes, et nous comptons sur une participation élevée de ceux qui diront "Oui". Et après ce sera la tâche de notre gouverneur Luca Zaia de se battre avec Rome afin que nous obtenions les pouvoirs et les budgets que Rome nous enlève chaque année», a souligné Paolo Paternoster, le secrétaire de la branche régionale de la Ligue du Nord.

Tout comme en Catalogne, les indépendantistes vénitiens sont indignés par le fait que les autorités du pays continuent à ignorer leurs demandes.

«Y a-t-il des analogies avec le référendum en Catalogne? Bien sûr. Nos peuples ont un objectif commun: reprendre leur indépendance aux autorités centrales qui les en ont privés par le passé et qui restent sourds à leurs demandes. Cet objectif est devenu particulièrement urgent maintenant, ce qui s'explique par la politique migratoire aveugle du gouvernement, qui a conduit la région à la pauvreté, à la dégradation et à la criminalité. Nos citoyens ne veulent plus vivre avec cela», a précisé Palmarino Zoccatelli, le président du comité « Pour la Venise indépendante».

Le référendum vénitien aura lieu 151 ans jour pour jour après que le 22 octobre 1866, à l'issue d'un plébiscite, la Vénétie a été rattachée au Royaume d'Italie. Ces analogies historiques sont très importantes pour les indépendantistes qui pour les mêmes raisons ont décidé de le souligner en déployant cet immense drapeau de la République de Venise sur le stade.

«Nous avons organisé cette procession avec le drapeau de Saint-Marc autour du stade pour rappeler aux amateurs de sport de Vérone qu'ils appartenaient à un peuple millénaire. Pour leur faire connaître ce drapeau, le drapeau de San Marco. Un drapeau qui unit, pas un drapeau qui divise. C'est un drapeau représentant une identité, une culture, un peuple », a expliqué Matteo Grigoli, le coordinateur de l'association «Raixe venete» [Racines vénitiennes, ndlr.].

Les présidents de la Vénétie et de la Lombardie organisent le 22 octobre prochain un référendum pour plus d'autonomie. Luca Zaia et son homologue de Lombardie, Roberto Maroni, représentent le parti d'opposition Ligue du Nord. Luca Zaia a fait remarquer que cette consultation en Vénétie et en Lombardie était entièrement conforme à la Constitution et avait été approuvée par la Cour constitutionnelle. Les deux régions les plus développées et les plus riches d'Italie comptent 20 millions d'habitants, soit le tiers de la population du pays.