Poutine dévoile ce qui menace le secteur de l'énergie à l'échelle mondiale

Les disparités actuelles dans le domaine des technologies représentent une menace évidente pour le secteur mondial de l'énergie, a déclaré le Président russe Vladimir Poutine lors du forum international «La semaine russe de l'énergie» qui se tient cette semaine à Moscou et Saint-Pétersbourg.

Intervenant lors de la première séance plénière du forum international «La semaine russe de l'énergie», le Président russe Vladimir Poutine a indiqué quelle était l'une des principales menaces pour le secteur énergétique à l'échelle mondiale.

«Les inégalités technologiques croissantes représentent indéniablement un danger pour l'industrie mondiale de l'énergie Je souligne que nous sommes prêts à coopérer dans le domaine de l'énergie avec tous les partenaires intéressés sur la base des principes d'égalité et de profit mutuel», a déclaré le Président.

Le forum international «La semaine russe de l'énergie », qui se tient du 3 au 7 octobre à Moscou et Saint-Pétersbourg, est consacré au développement énergétique et aux questions d'économie d'énergie. L'objectif principal de ce forum est d'étudier les perspectives de développement du secteur de l'énergie russe et de la mise en œuvre de la coopération internationale dans ce domaine.