Poutine VS électromobiles: «Vous pensez que nous circulerons en traîneau?»

Vladimir Poutine a confié avoir une passion pour les voitures électriques. Dans le cadre de la «Semaine russe de l’énergie», il a non seulement évoqué les avantages de ce moyen de transport, mais a fait aussi savoir qu’il était prêt à conduire une voiture électrique développée par Elon Musk.

Lors de la première séance plénière de la «Semaine russe de l'énergie», le Président russe a parlé de son rapport aux voitures électriques.

«Je dois dire que j'aime ces voitures [électriques, ndlr], surtout modernes, avec une grande capacité de reprise, vives, rapides, efficaces. C'est un très bon moyen de transport pour la ville, parce que là où habite un grand nombre de personnes, on n'a pas besoin d'émissions polluantes», a dit Vladimir Poutine.

On a aussi interrogé le Président pour savoir s'il pourrait conduire la voiture développée par Elon Musk, chef de l'entreprise SpaceX.

«Pourquoi pas? Nous sommes ouverts, nous achetons et vendons. Nous achetons tout ce qui nous est utile, nous vendons tout ce qui nous est profitable. Il n'y a rien d'exceptionnel. Vous pensez que nous circulerons en traîneau? Non, nous ne circulons déjà plus en traîneau. Ou dans des chars? Les chars, c'est bien, c'est pratique», a ironisé M.Poutine.